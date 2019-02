De amandelboom bloeit: het leven ontwaakt weer

De amandelbomen ten westen van Jeruzalem staan in bloei. Dat betekent dat de winter ten einde loopt en de zomer in aantocht is.

De amandelbloesems zorgen voor een witroze glans op de groene heuvelhellingen. De natuurpracht trekt grote belangstelling van wandelaars.

De regen en stormen waren hevig deze winter. Paden veranderden in waterstromen, die keien meesleurden. De bloemenpracht is ook wat minder uitbundig dan in andere jaren, omdat de regen schade aan de planten heeft aangericht.

De amandelboom is de eerste boom die na de winter bloeit. De amandelbloesem is het beeld van het leven dat weer ontwaakt. De bloesem belooft dat er na deze donkere, natte en koude winterse dagen een andere tijd komt. Je kunt de kracht van de zon voelen toenemen, het is al langer licht en de droogteperiode nadert.

Het Hebreeuwse woord voor amandel is shaked. De Hebreeuwse letters betekenen in het Nederlands niet alleen amandel, maar ook waken. De amandelboom vormt zo een symbool voor betrouwbaarheid of waakzaamheid.

Het woord waken komt ook voor in het Bijbelboek Jeremia. Daar staat dat de Heere tegen de profeet zegt als deze een amandeltwijg heeft gezien: „Gij hebt wel gezien; want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen” (Jeremia 1:12). Prediker gebruikt de amandelboom als teken van de ouder wordende mens. Ook roze bloesems worden wit.