David Platt op TGC-conferentie: Heiligheid belangrijker dan heling

„Maak van de verkondiging van het Evangelie je prioriteit in een wereld vol geestelijke en fysieke nood.” Dit zei David Platt woensdag op de derde en laatste dag van de nationale conferentie van The Gospel Coalition (TGC) in het Amerikaanse Indianapolis.

Markus 2 verhaalt hoe vier mannen hun verlamde vriend naar Jezus brengen. Vanwege de menigte besluiten ze om het dak open te breken en zo hun vriend aan de voeten van Jezus neer te leggen. Platt, predikant van de McLean Bible Church in Washington: „Het is bizar wat hier gebeurt. Wat zou Jezus doen? Jezus ziet het geloof van de mannen en zegt: „Zoon, je zonden zijn je vergeven.” Een uitspraak die de menigte schokt: als alleen God zonden kan vergeven, staat Jezus’ uitspraak gelijk aan blasfemie. Maar Jezus bewijst vervolgens dat Hij de autoriteit heeft om zonden te vergeven – Hij geneest de verlamde man. Nu gaat de menigte wel opzij als de man lopend naar huis gaat.”

Diepste nood

„Wat zouden wij doen in een situatie als deze, waarin zowel sprake is van urgente lichamelijke als geestelijke nood?”, vroeg Platt, predikant van de McLean Bible Church in Washington (VS), aan de 7000 aanwezigen. „Delen we dan alleen het Evangelie of lenigen we ook de lichamelijke nood?” Platt noemde Markus 2 „een test” voor hoe wij hiermee omgaan.

Hij trok uit deze geschiedenis vijf lessen voor evangelisatie. „In dit Bijbelgedeelte is sprake van één centrale boodschap, van twee noden, drie karakteristieken van Jezus, vier gelovige vrienden en vijf aanbevelingen.”

De centrale boodschap van Markus 2 is de sterke nadruk die het gedeelte legt op de prediking en het onderwijs van Jezus, gaf Platt aan. „Het is door Jezus’ Woord dat deze man zowel vergeving van zonden als genezing ontvangt. De twee noden –zowel fysiek als geestelijk– stempelden zijn hele leven. Uiteindelijk was zijn geestelijke nood belangrijker: deze man was een zondaar. Heiligheid is voor God belangrijker dan heling. Onze diepste nood is altijd geestelijk, die betreft onze gescheidenheid van God door de zonde. Hoezeer deze wereld ook niet is wat ze zou moeten zijn door allerlei vreselijke ziekten en lijden.”

Markus 2 is een krachtige verkondiging van Jezus’ autoriteit, vervolgde Platt. „Jezus heeft de autoriteit om onze harten te lezen, al onze verborgen motieven, verborgen gedachten en zonden. Jezus heeft ook de bevoegdheid om onze ziekten te genezen, maar het grootste nieuws van alles is dat Hij onze zonden kan vergeven. Zonde is de wortel van al ons lijden dus dat moet opgelost worden!’ God alleen kan vergeven, maar ‘hier staat God gekomen in het vlees voor hun ogen. God heeft zondaren niet alleen gelaten in een wereld van zonde en lijden. Jezus koos ervoor te sterven voor onze zonden aan het kruis. Hij stond op en geeft ieder vergeving die berouw toont en gelooft in Hem.’

Daarmee is het Evangelie „veel en veel beter nieuws” dan een genezing die vandaag plaatsvindt. Als we verzoend zijn met God door de gerechtigheid van Christus kan niets ons meer scheiden van Gods liefde in Christus Jezus onze Heere. „Ziektes en dood hebben niet het laatste woord. Jezus heeft het laatste Woord.”

Platt besloot zijn preek met vijf aanbevelingen voor evangelisatie. Hij deed een indringende oproep om het Evangelie overal en altijd te verkondigen. „Maak van de verkondiging van Jezus’ Woord je prioriteit in een wereld vol geestelijke nood. Verkondig het, zondag aan zondag, maar vergeet de ongelovigen door de week niet.”

De predikant herinnerde zich de evangelisatieactiviteiten van vroeger. Bij de voorbereiding op deze toespraak realiseerde Platt het zich: „Ik besteed uren per week om de preek voor zondag voor te bereiden, maar zo weinig tijd om Gods Woord te delen op straat.”

Hij riep in de tweede plaats op om de kracht van Jezus’ liefde zichtbaar te maken in een wereld vol fysieke nood. „De volken lijden, miljoenen hebben honger, gebrek aan medicijnen, velen worden bruut misbruikt. Bewaar mensen voor eeuwig lijden, maar help ze ook in hun fysieke nood.”

De derde opdracht uit Markus 2 is om te volharden in persoonlijke evangelisatie, vol van geloof. „We moeten altijd meer spreken over de grootte van God dan over de grootte van de vele uitdagingen die met de verkondiging van het Evangelie te maken hebben. God kan én zal redden door dit Evangelie.”

Turkije

De vierde les voor evangelisatie zag Platt in de opdracht om te „volharden in wereldwijde missie die zich richt op de mensen die nog nooit bereikt zijn met het Evangelie. Er zijn nog zo’n twee miljard mensen in deze wereld die nog nooit van Jezus hebben gehoord. Wij zitten hier dagen op een conferentie, hebben de Bijbel, goede boeken en gesprekken, maar wie gaat eropuit om oogcontact te maken met deze mensen die niet één christen kennen? Mensen die verloren dreigen te gaan zonder Hem?”

„Wie van ons staat er op, met dat geloof dat de vier vrienden kenmerkte: vol vertrouwen, bewogen, vindingrijk –zelfs een beetje roekeloos– en aanstekelijk?” vroeg Platt de 7000 aanwezigen. „Alleen al in Turkije bevinden zich onder een bevolking van 80 miljoen mensen minder gelovigen dan hier zijn. Ik heb gebeden dat er ten minste één van ons uit zal gaan om de onbereikten te bereiken met het Evangelie.”

Hij riep ertoe op om, de vijfde les, „nooit te stoppen met ons te verheugen in Jezus’ vergeving van zonden en altijd te blijven hopen op Jezus’ overwinning op het lijden. Jezus de Vergever komt terug en zal onze lijdende lichamen maken als dat van Hem.”

TGC-voorzitter Donald Carson sloot de zevende landelijke conferentie van TGC af met een preek over Johannes 11, Jezus’ opwekking van Lazarus. Zo’n 7000 mensen uit alle delen van de wereld kwamen vanaf maandag bijeen rond het thema ”Gesprekken met Jezus”. De lezingen werden afgewisseld met samenzang en getuigenissen.