Dankdagkalender over Bijbelse feesten

De dankdagkalender van stichting Woord en Daad en de jeugdbonden LCJ, JBGG, HHJO en HJW staat dit jaar in het teken van de Bijbelse feesten.

De kalender laat kinderen in gezinsverband of in de klas stilstaan bij de betekenis van dankdag. De ontwikkelaars van de kalender willen kinderen laten ervaren hoe de Bijbelse feesten „dank uitdrukken voor het leven en voor God Die dit leven schenkt.”

Janneke Witzier van Woord en Daad is een van de schrijvers van de dankdagkalender. „Ik vond het verrassend te ontdekken dat de zorg voor de armen tijdens de Bijbelse feesten een grote plaats inneemt.”

Woord en Daad vestigt daarnaast de aandacht op het werk van boeren en hun gezinnen in Tsjaad.

De dankdagkalender bevat elke dag naast de Bijbellezing en een liedsuggestie ook vragen voor kinderen, gebedspunten, weetjes en een verdiepingsvraag voor jongeren. Op de website van Woord en Daad zijn achtergrondinformatie, antwoorden op vragen en extra opdrachten te vinden.