Dankbaarheid en zorg binnen NGK over eenwording met GKV

Binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) is er dankbaarheid over de eenwording met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), maar er zijn ook zorgen.

Dat blijkt uit een „rondgang door de kerken”, waarover in het Informatieboekje 2018 van de NGK wordt geschreven.

Op 11 november 2017 was er een eerste gezamenlijke vergadering van de NGK en de GKV. In het jaaroverzicht in het informatieboekje blikt ds. G. van Dijk (Sliedrecht) daarop terug. „Zowel aan de rechter- als aan de linkerkant was er een enkel, kritisch tegengeluid. Maar de overgrote meerderheid sprak zijn vertrouwen uit in de partner en stemde voor eenwording.”

De gemengde gevoelens over de toenadering tussen beide kerkgenootschappen blijkt ook uit het onderzoek waaraan de predikant refereert. „Op diverse plaatsen bestaan zorgen met betrekking tot de eenwording.” (...) „De meeste kerken benadrukken vooral dat de toenadering iets is waar lang naar is uitgezien.” (...) „Er zijn daarnaast diverse gemeenten waar het niet zo leeft, vooral in plaatsen waar geen gkv is.”

De zorgen die geuit worden, zijn van uiteenlopende aard, aldus ds. Van Dijk. „Wat het vaakst genoemd is, is de zorg om de ‘vrijheid’ van de kerken.” (...) „Men is blijkbaar vooral bang voor meer regels en formaliteiten.” Ook wordt er gewezen op het gevaar dat eenwording van bovenaf wordt opgelegd, terwijl steun van het grondvlak onmisbaar is.

In het jaaroverzicht wijst ds. Van Dijk erop dat de groep gemeentelden die de scheuring in de GKV in de jaren 60 van de vorige eeuw heeft meegemaakt –en waaruit de NGK ontstonden– slinkt. Toch moet er oog zijn voor de wonden die destijds geslagen zijn, zo blijkt uit de reacties die de predikant ontving op de toenadering tussen beide kerken. Na de vergadering van 11 november is daarom een werkgroep verzoening gevormd. Ds. Van Dijk: „Het is van belang dat in het verdere proces van eenwording er aandacht blijft voor de moeiten die mensen indertijd ervaren hebben.”

Uit het statistisch overzicht in het informatieboekje blijkt dat het ledental van de NGK nagenoeg gelijk bleef. Per 1 januari 2018 telde het kerkgenootschap 33.041 leden, drie meer dan een jaar eerder.