Daniëlle Woestenberg vertrekt als secretaris bij het Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO).

Woestenberg (39), die veelvuldig in de media kwam rond kerk en corona, gaat per 1 november aan de slag als sectorbestuurder bij CNV Connectief, liet zij via Twitter weten. „Ik heb me bij de bisschoppen, moderamenleden (...) en de vertegenwoordigers van de vele kerken en andere religieuze organisaties in een warm bad mogen begeven, waarin ik veel geleerd, gezien en gehoord heb.”