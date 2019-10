Daling aantal christenen VS zet door

Het aantal mensen in de Verenigde Staten dat zich christen noemt is de achterliggende tien jaar met 12 procent gedaald.

Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew Research Center waarover de Israëlische krant The Times of Israel donderdag publiceerde.

Uit het onderzoek blijkt dat momenteel 65 procent van de volwassen Amerikanen zich christen noemt. In 2009 was dat nog 77 procent.

Het aantal mensen in de VS dat zich niet religieus noemt (atheïst, agnost of niet specifiek religieus) is in het achterliggende decennium met 9 procent toegenomen: van 17 procent in 2009 naar 26 procent nu, zo blijkt uit het Pew-onderzoek.