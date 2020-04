Dagelijks een lesje Bijbels Hebreeuws

Ruim 1700 abonnees krijgen elke werkdag een videocollege gemaild waarin dr. P. J. van Midden ingaat op een Hebreeuwse Bijbeltekst. Deze week verzorgde de oudtestamenticus zijn duizendste ”efemeride”.

Tijdens zo’n efemeride analyseert de emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland in zeven tot maximaal elf minuten een of meer verzen uit de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Hij vertaalt en verklaart ze en licht de tekstsamenhang toe. Zo deelt hij zijn passie voor de Hebreeuwse taal met een breed gezelschap.

Ds. Van Midden doet dit onder de vlag van Tilburg University, waar hij jarenlang universitair docent Hebreeuws was en nog steeds Hebreeuws verzorgt als postacademisch onderwijs.

Vanwaar de naam efemeride?

„Dat is het Griekse woord voor ”eendagsvlieg”. Daar doen mijn videocolleges immers aan denken. Ik gebruik ook wel de benaming ”qiqajon”, het Hebreeuwse woord voor ”wonderboom”. Denk aan de eendagswonderboom in het boek Jona. Als je je dágelijks even in de Bijbel verdiept, ga je op den duur verbanden zien.”

Wanneer bent u met de videocolleges begonnen?

„Vijf jaar geleden. Ik maak er zo’n tweehonderd per jaar. Elke werkdag een, dus niet op sjabbat of zondag. Lang voor de coronacrisis gaf ik soms al digitaal college Hebreeuws. Grieks en Latijn zijn ook geschikt voor digitaal onderwijs. Dat was voor studenten uit Groningen of Maastricht een uitkomst.”

Kiest u een bepaalde volgorde?

„Ik laat me bij de tekstkeuze leiden door bijvoorbeeld de Joodse feesten of de kalender in de synagoge.”

Wat wilt u bereiken?

„Dat mensen dagelijks hun Bijbelkennis bijhouden. Pas als je inzicht in de Bijbel hebt, kun je er zinnige dingen over beweren. Blijf daarbij wel bescheiden. Jouw kijk op een Bijbeltekst is maar één van de stemmen, niet het koor zelf. Belangrijk is altijd dat je de Bijbelse verhalen niet opknipt in stukjes, maar ze als reeks leest. Dat doe je met een roman ook.”

Wat voor mensen volgen uw efemeriden?

„Predikanten en studenten, gelovige mensen en notoire niet-gelovigen. Ook veel Nederlandse Joden en gewone mensen die graag in de Bijbel lezen.

Krijgt u ook reacties van hen?

„Vaak. Dat vind ik erg leuk, al heb ik er veel werk aan. Een reactie die ik nogal eens krijg van een cursist is: Deze Bijbeltekst heb ik dus altijd verkeerd gelezen. Antwoord: Misschien wel niet, maar het kan dus ook anders.”

Worden de efemeriden bewaard?

„Tilburg University archiveert ze allemaal. Er wordt ook een tekstregister bijgehouden. Oude efemeriden zijn vrij toegankelijk.”

>>P.J.vanMidden@tilburguniversity.edu voor aanmelding voor de efemeriden.