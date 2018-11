Dagboek voor tieners met autisme

Tieners met autisme houden van helderheid en concrete taal. Binnenkort verschijnt voor hen een Bijbels dagboek met „heldere uitleg, concrete toepassingen en interessante weetjes.”

Coördinator van het ”Bijbels dagboek voor tieners” is Jenneke Wolvers, stafmedewerker bij Op weg met de ander, een christelijke vereniging op gereformeerde grondslag van en voor mensen met een beperking.

Tieners met autisme lopen volgens Wolvers tegen veel dingen aan. „Ze hebben dikwijls moeite met het maken van contact. Velen van hen zijn heel slim en stellen diepgaande vragen over het geloof. Vooral dingen die niet zichtbaar en tastbaar zijn, vinden ze moeilijk, zoals het bestaan van God en de duivel en het mysterie van de dood. Het is belangrijk dat wij ons in hun leefwereld verdiepen.”

In het dagboek is beeldtaal vermeden. Wolvers hield bij het opstellen van het dagboek een vaste pagina-indeling aan. „Een week in het dagboek bestaat uit vijf dagen. Zaterdag en zondag zijn inhaaldagen. De schrijvers werkten het weekthema in vijf dagen uit.”

Een klein gedeelte schreef Wolvers zelf. De andere teksten werden geschreven door onder anderen Hanneke Schaap (theoloog en psycholoog), Nico van der Voet (theoloog en docent), Jentske de Vries (gz-psycholoog en autismedeskundige), Gert van den Brink (hersteld hervormd predikant) en Mariska Dijkstra (journalist).

Een aantal weekthema’s gaat volgens Wolvers over bekende onderwerpen, zoals ”Wie is God?”, ”De Drie-eenheid”, ”Gods voorzienigheid” en ”Hoe kan ik God leren kennen?” Maar er zitten ook bijzondere thema’s bij, zoals over geweld in het Oude Testament, de ambten in de gemeente, engelen en het bestaan van de duivel. Wolvers, die zelf een zoon met autisme heeft: „Mensen met autisme zijn vaak geïnteresseerd in dergelijke onderwerpen. Het dagboek wil hen helpen om daar meer grip op te krijgen.”

Het thema van week 23 is bijvoorbeeld ”Bestaat de duivel?”. Dagthema’s in die week zijn onder meer het bestaan van de duivel, de bescherming tegen de duivel door het geloof en de verzoekingen van Jezus door de duivel.

De pagina over het bestaan van de duivel heeft als Bijbeltekst Openbaring 12:9: „En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.”

In het dagboek wordt vervolgens ingezoomd op wat er precies staat. Daarna staat er een verwijzing naar de geschiedenis van de zondeval in Genesis en komen verschillende namen van de duivel aan de orde: draak, duivel, satan en oude slang.

Ten slotte worden er lijnen doorgetrokken naar wat het Bijbelgedeelte voor de jongere zelf betekent. Wolvers: „Dan gaat het over de dingen die kapotgaan en over ruzie, maar ook over de overwinning van God. Eenmaal herstelt God alles wat kapot is.”

De kernzin van deze pagina is: „De duivel bestaat, maar niet voor altijd. Wat hij kapotmaakt, zal God helen.” De pagina wordt afgesloten met een voorbeeldgebed. „Deze jongeren hebben vaak moeite om zelf een gebed te formuleren.”

Tijdens een symposium, donderdag in Amersfoort, overhandigt uitgeverij Columbus het dagboek aan Wolvers en theoloog Tera Voorwinden, die samen de redactie voerden. Schaap, rector van het Kennisinstituut christelijke ggz en expert op het gebied van autisme, houdt op die bijeenkomst een lezing over geloof en autisme bij tieners.