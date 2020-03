Dag van Nationaal Gebed verenigt christenen in tijd van angst en crisis

Via een livestream van 09.00 uur tot 19.00 uur wordt woensdag de Dag van Nationaal Gebed gehouden. Woordvoerder Mark de Boer: „De Heere God is groter dan deze coronacrisis.”

Nu christenen niet meer massaal samen kunnen komen in fysieke bijeenkomsten, koos de organisatie voor een virtuele gebedsbeweging via internet en sociale media. Het initiatief ligt in handen van de ChristenUnie, de Evangelische Omroep (EO), Groot Nieuws Radio, de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland. De organisatoren willen zoveel mogelijk mensen in het land laten meedoen aan deze Dag van Nationaal Gebed. Daarom is de website nationaalgebed.nl in het leven geroepen. Daar zal woensdag om 9.00 uur een livestream starten, die tot 19.00 uur duurt.

Onzekerheid

Het coronavirus en de maatregelen daartegen treffen steeds meer mensen, aldus De Boer, onder meer directeur van stichting Ark Mission. „Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daardoor niet hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie Heer is. Want God heeft ons geen geest van angst gegeven, zoals Paulus zegt in 2 Timotheüs 1:7, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.”

Daarom gaat het op deze gebedsdag vooral ook om het delen van hoop, zegt De Boer. „De corona, de hete atmosfeer rondom de zon, is bij een zonsverduistering te zien. Het licht is nooit volledig weg. Juist in donkere tijden kunnen we als christenen laten zien dat er hoop is. Allereerst door onze opstelling. Maar ook door om te zien naar de mensen om ons heen.”

De Boer zegt dat de gebedsbeweging spontaan is gegroeid in breed christelijk Nederland. De participerende koepelorganisaties omvatten alle mogelijke kerken en geloofsgemeenschappen, van de Rooms-Katholieke Kerk tot aan evangelische gemeenten. Er zijn informele contacten met enkele kleinere reformatorische kerken, zoals de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerken.

„Het initiatief maakt veel los”, aldus De Boer. „Christenen voelen aan dat een gezamenlijk doel hen verenigt. Door te bidden zie je af van jezelf en laat je aan de buitenwereld zien waar je ten diepste je kracht vandaan haalt. We hopen niet alleen samen te bidden, maar ook concrete voorbeelden aan te dragen van hoe we praktisch met het coronavirus om kunnen gaan en daarbij handreikingen geven. Het is dus bid én werk.”

De gebedsdag begint met een livestream vanuit de kapel van de EO in Hilversum, met enkele gasten uit de breedte van de kerk. Een predikant gaat voor in gebed. Inhoudelijk volgt de gebedsdag de lijn van het e-boekje ”Hoe de vroege kerk omging met twee ingrijpende epidemieën.” Op drie momenten wordt woensdag centraal een gebedsblok ingeleid, op het ritme van het zogenoemde getijdengebed. Ook is er een afsluiting. Iedereen kan tussentijds persoonlijk bidden, een gebed plaatsen op een centrale digitale plek, via sociale media reageren en meekijken via een lokale livestream.

www.nationaalgebed.nl