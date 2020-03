CvI stuurt brief aan kerken en voorgangers

Christenen voor Israël (CvI) stuurt kerken en voorgangers in Nederland deze week een brief met de oproep tot gebed voor Israël en het Joodse volk.

Dat maakte de organisatie maandagmorgen bekend.

De directe aanleiding voor de brief is de aankondiging van het Internationaal Strafhof om onderzoek te gaan doen naar vermeende oorlogsmisdaden van Israëlische leiders, aldus de organisatie. CvI constateert dat er sprake is van een „demonisering van Israël.”

Aan de brief hebben opperrabbijn B. Jacobs, historicus dr. B. T. Wallet, jurist A. Tucker en H. Luden, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël hun medewerking verleend.