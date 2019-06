Curatorium TUA laat student toe tot predikantsopleiding

Het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) heeft maandag Bernd Mussche (24) uit Apeldoorn toegelaten tot de predikantsopleiding.

Dat meldde het curatorium van de christelijke gereformeerde universiteit maandag.

Mussche is lid van de christelijke gereformeerde kerk in Genemuiden. Hij is bachelorstudent aan de TUA.

Het curatorium liet vorige week twee studenten toe tot de predikantsopleiding. Dominik de Bruijne (24) uit Ermelo behoort tot de christelijke gereformeerde kerk te Ermelo. Hij is masterstudent aan de TUA. Jelis Verschoof (27) uit Apeldoorn behoort tot de christelijke gereformeerde kerk te Rijnsaterwoude. Hij is masterstudent aan de TUA en werkzaam bij een distributiecentrum.