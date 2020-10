Curatorium TUA laat drie studenten toe tot predikantsopleiding CGK

Het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft woensdag drie studenten toegelaten tot de predikantsopleiding.

Dat meldde het curatorium woensdagavond.

Gerben Glasbergen (21) uit Apeldoorn, lid van de christelijke gereformeerde kerk in Rijnsburg, is bachelorstudent aan de TUA.

Rogier van Veen (22) uit Apeldoorn, lid van de cgk in Werkendam, is eveneens bachelorstudent aan de Apeldoornse universiteit.

Peder van Vugt (21) is masterstudent aan de TUA. Hij is lid van de christelijke gereformeerde kerk in Vlaardingen.