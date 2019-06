Curatorium NRC laat student toe

Het curatorium van de Netherlands Reformed Congregations (NRC) heeft woensdag een student toegelaten tot de predikantenopleiding.

Het betreft P. Kleijer (47) uit Lethbridge (Canada). Kleijer is gehuwd en heeft geen kinderen. Hij is werkzaam als meubelmaker. Kleijer is ouderling in de gemeente van Lethbridge. Hij komt oorspronkelijk uit Kootwijkerbroek.

Dinsdag vond in Grand Rapids een bidstond plaats, voorafgaand aan de vergadering van het curatorium. Ds. H. D. den Hollander leidde de dienst en sprak over Job 26:2a. Het thema van de preek was ”Een onderzoekende vraag”, verdeeld in drie aandachtspunten: Jobs vraag aan Bildad de Suhiet, Gods vraag aan ons allen in het laatste oordeel en Christus’ vraag als Zender aan alle geroepen knechten.

Het curatorium van de NRC –zusterkerk van de Nederlandse Gereformeerde Gemeenten– vergadert woensdag voor de toelating tot de Theologische School. Ook vergaderen de curatoren over bevordering of beroepbaarstelling van de studenten.