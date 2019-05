Het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG) heeft maandagochtend een student toegelaten tot het volgen van de opleiding voor predikant.

Dat meldt het curatorium. Het gaat om A. E. Brijder (37) uit Werkendam. Brijder is werkzaam in het onderwijs en is ouderling in de gereformeerde gemeente te Werkendam.

Het curatorium komt deze week op maandag, dinsdag en woensdag in Rotterdam bijeen.