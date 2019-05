Curatorium GG laat dinsdag twee studenten toe

Het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam heeft dinsdag twee studenten toegelaten tot het volgen van de opleiding voor predikant.

Dat meldde het curatorium dinsdag.

Het gaat om J. M. Evers uit Masterton, ouderling in Carterton (Nieuw-Zeeland), en J. J. Hoogerbrug uit Ammerstol. Over de invulling van de studie van Evers wordt nog nader overlegd. Hoogerbrug is ouderling in de gereformeerde gemeente te Stolwijk.

Het curatorium liet maandag A. E. Brijder uit Werkendam toe tot het volgen van de opleiding voor predikant. Het curatorium komt ook woensdag nog in Rotterdam bijeen.

De theologische opleiding van de Gereformeerde Gemeenten duurt vier jaar.

Curatorium GG laat maandag student toe

Veertig jaar kerk in Carterton: „Het scheen wel zo onmogelijk”

