Curatorium GG laat deze week drie studenten toe

Het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten heeft deze week drie studenten toegelaten tot het volgen van de studie voor predikant.

Dat meldde het curatorium woensdag.

Het gaat om A. E. Brijder uit Werkendam, J. M. Evers uit Masterton (Nieuw-Zeeland) en J. J. Hoogerbrug uit Ammerstol.

Brijder (37) is gehuwd en vader van vijf kinderen. Hij is werkzaam in het onderwijs op de Ds. Joh. Groenewegenschool te Werkendam. Evers (53) is gehuwd en vader van vijf kinderen. Hij is ouderling in de gereformeerde gemeente te Carterton (Nieuw-Zeeland) en is leidinggevend chemicus in de zuivelindustrie. Over de invulling van zijn studie wordt nog nader overlegd. Hoogerbrug (34) is gehuwd en vader van twee kinderen. Hij is zelfstandig ondernemer en ouderling in de gereformeerde gemeente te Stolwijk.

Het curatorium vergaderde maandag, dinsdag en woensdag te Rotterdam.