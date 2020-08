Curatorium GG afgesloten: drie studenten toegelaten

Het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG) heeft woensdag, op zijn derde vergaderdag, twee studenten toegelaten tot de predikantsopleiding.

Dat deelde het curatorium, dat tot en met woensdagmiddag vergaderde, mee.

Het betreft J. C. Kriekaart (39) uit Goes en R. T. Michielse (44) uit Opheusden.

Kriekaart is ouderling van de gereformeerde gemeente in Goes en van beroep directeur van een hoveniersbedrijf. Hij en zijn vrouw hebben drie kinderen.

Michielse is ouderling te Opheusden en docent biologie op het van Lodenstein College in Kesteren. Hij en zijn vrouw hebben drie kinderen.

Maandag liet het curatorium één student toe tot de opleiding in Rotterdam: J. Janse (45) uit Vierhouten. In totaal zijn daarmee drie studenten toegelaten.