Cubaanse evangelisten toerusten met Nederlandse hulp

De Nederlandse organisatie NET Foundation rust in Cuba evangelisten toe voor het werk in Gods wijngaard.

Na vier uur reizen komen Vladi en Rebecca aan in het kerkgebouw in Havana. Hij is onderhoudsmonteur van koelkasten, zijn vrouw verpleegkundige. Op twee plekken in de buitenwijken van Havana zijn ze betrokken bij het opzetten van nieuwe huisgemeenten. Donderdag en vrijdag volgden ze samen met dertig andere Cubanen het programma van NET Foundation dat erop gericht is om evangelisten toe te rusten voor hun werk in Gods wijngaard.

Ook Carlos, schoenmaker van beroep, is aanwezig. Elke dag stelt hij zijn huis open om buren uit te nodigen voor Bijbelstudie en gebed. Evangeliseren is hem op het lijf geschreven. Het bemoedigt ons. Carlos geeft aan dat zijn landgenoten makkelijk te bereiken zijn. Een foldertje wordt niet weggegooid, maar goed gelezen en bewaard. Dat Cubanen voor veel dingen openstaan geldt trouwens niet alleen voor het Evangelie, maar helaas ook voor het spiritisme en oosterse religies. Er is een verlangen naar vooruitgang, naar kennis en een beter levensperspectief.

Tegenstellingen

Steeds meer lijkt mogelijk in Cuba. Inmiddels is er formeel vrijheid van godsdienst en een betere toegang tot internet, en binnenkort wordt er ook gestemd voor aanpassing van de grondwet om het huwelijk open te stellen voor andersoortige relaties. Het blijft echter een land van enorme tegenstellingen. In Havana is toerisme dé bron van inkomsten en kunnen de oude Amerikaanse bolides hun diensten voor een aantrekkelijk tarief aanbieden. Maar rijd je enkele uren het binnenland in, dan waan je je tussen de paard-en-wagens aan het begin van de twintigste eeuw. De mooi gerestaureerde koloniale gebouwen in de hoofdstad steken schril af tegen de situatie van de gemiddelde Cubaan, die nauwelijks voldoende inkomen heeft om goede kleding en voedsel te kopen. Toch is er in het algemeen optimisme, vriendelijkheid en daadkracht.

Wifi

Zo ook bij Yaniel, rector van de Bijbelschool in Placetas. Al drie jaar is hij met ons in contact om meer voorgangers en evangelisten online toe te kunnen rusten. Trots laat hij zijn computerruimte aan ons zien, die met financiering vanuit Noord-Amerika tot stand gekomen is. Als bewijs van de huidige mogelijkheden geeft hij ons, na enkele administratieve handelingen, toegang tot een goed wifisignaal, waardoor we ons weer even kunnen verbinden met collega’s en familie in Nederland.

De komende maanden gaat Yaniel met zijn mensen verder om de cursussen van de school online beschikbaar te maken, zodat meer studenten in binnen- en buitenland een studie theologie kunnen volgen. „Voordat het daadwerkelijk volledig online mogelijk is, zijn we wellicht twee jaar verder”, denkt Yaniel. „Maar we zetten in vertrouwen alvast de nodige stappen die kant op. We kunnen en mogen niet wachten.”

Trainingen

De Bijbelschool in Placetas is ook nu al volledig gericht op het bereiken van zo veel mogelijk evangelisten en organiseert de opleiding trainingen op locatie. De materialen van NET Foundation gaat ze hierbij gebruiken en die worden aangepast overeenkomstig de lokale context. Dit betekent niet dat het materiaal vereenvoudigd wordt, integendeel. De gemiddelde Cubaan is goed opgeleid. Wel is de context uniek en vraagt daarom om lokale voorbeelden en toepassingen van het materiaal.

Het is inmiddels de vierde keer dat we als NET Foundation vanuit Nederland samen met onze collega’s uit Ecuador in Cuba aanwezig zijn. Het blijft een zaak van lange adem, maar het is tegelijkertijd bemoedigend om te zien hoe er concrete stappen gezet worden. Dit doen we door zowel lokale conferenties voor lekenvoorgangers te organiseren als door Bijbelscholen voor te bereiden op de mogelijkheid hun onderwijs online aan te bieden. Het is steeds biddend zoeken naar een volgende stap, waarbij we ons brood op het water werpen met de verwachting het na vele dagen terug te vinden (Prediker 11). In het besef dat de Heere van de oogst niets ontgaat en dat Hij aan Zijn werk ook Zijn zegen zal verbinden. Dat is bemoedigend en geeft perspectief, ook in Cuba.

Adriaan Verwijs, Gert Nieuwenhuis en Raymond Warnaar zijn tien dagen in Cuba om namens NET Foundation voorgangers en evangelisten op een tweetal locaties toe te rusten.