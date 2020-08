CU: September cruciaal voor asielkinderen Lesbos

De komende maand, september, is „cruciaal” voor de vluchtelingenkinderen op Lesbos waarvoor Nederland verantwoordelijkheid nam.

Dat zegt CU-Kamerlid Joël Voordewind in reactie op de petitie van meer dan 700 predikanten en voorgangers, gericht aan zijn partij en aan het CDA. „Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol moet in deze maand leveren. Dan moeten, bekostigd door Nederland, de circa vijftig minderjarige asielkinderen in Griekenland een veilige opvang hebben gevonden. Zo niet, dan voelt de ChristenUnie zich vrij opnieuw te gaan kijken naar eventuele herplaatsing in Nederland.”

Volgende week woensdag ontvangen Voordewind en zijn CDA-collega Madeleine van Toorenburg in het Kamergebouw een delegatie van de petitie-indieners. „Dan praten we met hen verder.”

Dat er in augustus in Griekenland weinig voortgang is geboekt, snapt Voordewind. „In die vakantiemaand ligt daar alles stil. En er moet ook veel geregeld worden: ze moeten geselecteerd worden, er moeten opvanghuizen komen, er moet psychosociale hulp komen. Anderzijds: dit speelt al van vóór de zomer. Daarom moet het in september echt rondkomen.”