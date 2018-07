CU-leider Segers bij Reveilweek NEM: Roeping is zijn op de plek waar God je brengt

Het ging Jozef in zijn leven niet om ambitie, maar om roeping. CU-leider Gert-Jan Segers herkent zich in de Bijbelse figuur. „Mijn roeping is in de politiek. Daar wil ik ambassadeur van Christus zijn.”

Segers sprak maandag op de eerste dag van de Reveilweken van Near East Ministry. Duizend mensen wonen in conferentiecentrum De Kroeze Danne in Ambt-Delden de eerste week bij. Hierna volgen er twee weken in Voorthuizen.

Het conferentieterrein is vol met tenten, mensen en geluid. Dat laatste komt van een stel tieners. Luidruchtig oefenen ze in een grote tent met allerlei muziekinstrumenten voor de tienerbijeenkomst. „Het is nog mooier als 200 tieners God eren met hun eigen beat”, zegt Bianca Boender, verantwoordelijke voor het tienerprogramma. „Zij willen God eren op hun manier. Het gaat hier om de vraag: houd je van Jezus?”

Kinderen en tieners maken ruim de helft van het aantal bezoekers uit, zegt ds. Pieter Both, predikant van de protestantse gemeente Spijkenisse. Hij is belast met de algemene leiding van deze Reveilweek. „De kracht van deze weken ligt in het gezin. Kinderen en tieners hebben eigen programma’s, maar komen op bepaalde momenten toch ook bij elkaar.”

De bezoekers komen deels uit evangelische gemeenten en deels uit protestantse kerken, zegt ds. Both. „De focus van de Reveilweken ligt op het werk van Christus, van de Heilige Geest én op Israël. God zegent wie Israël zegent.”

Near East Ministry, dat de weken organiseert, is een organisatie die de ontmoeting met Israël en de Arabische volken stimuleert door „dienen, leren en bidden.”

Bezoekster Dianne Gijsbertsen uit Ermelo is bezig met de afwas. Ze was al vaak met haar kinderen bij de weken. „Iedere generatie heeft een eigen plek. De kinderen gaan er graag heen en hielden er vrienden aan over. We zijn hier gezegend. Na een seminar kun je mooi met elkaar napraten in een andere sfeer dan thuis.”

Jozef

Voor in de conferentiezaal hangen vier mantels van Jozef: het veelkleurige gewaad, het kleed dat hij droeg bij Potifar, de gevangeniskleding en het koninklijk gewaad. Het thema is ”Koninklijk kiezen”. Vanuit het leven van Jozef worden er lijnen naar het heden getrokken.

Maandagmiddag doet Gert-Jan Segers dat. „Het ging in Jozefs leven om roeping. Roeping is zijn op de plek waar God je brengt. Jozef wist zich in Egypte geroepen om trouw te blijven aan God en mensen.”

Daarna noemt Segers de Duitse verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. „Hij was net als Jozef met God midden in de wereld. Hij was trouw aan God en aan mensen in het verzet tegen de nazi’s. Hij werkte samen met mensen die Jezus niet kenden, maar wel hetzelfde doel als hij nastreefden.”

Vervolgens komt zijn eigen leven aan de orde. „Mijn roeping is in de politiek. Daar wil ik ambassadeur van Christus zijn.” Segers noemde als voorbeelden de strafbaarstelling van klanten van gedwongen prostituees en het debat rond ”voltooid leven”. „Het zijn de momenten dat je als volgeling van Christus het verschil kunt maken”, aldus Segers.

Het Kamerlid adviseert de bezoekers om hun roeping voor gezin, kerk en buurt te weten te komen door „gevoelig te zijn voor iets wat je raakt. Kijk dan naar de mogelijkheden om iets te doen. Wees vrijmoedig in je roeping als je de kans krijgt. Door jou heen kan God anderen zegenen.”