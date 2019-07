CSW: VN-rapporteur Eritrea blijft nodig

Mensenrechtenorganisaties CSW en Human Rights Concern hebben deze week de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties opgeroepen om een resolutie te steunen die het mandaat van de speciaal rapporteur mensenrechten voor Eritrea vernieuwt.

In een brief benadrukken zij dat de Eritrese overheid mensenrechten blijft schenden, ondanks vredesinitiatieven in de regio. Volgens CSW is het „dringend noodzakelijk” dat rapporteur Daniela Kravetz toezicht blijft houden. Dezer dagen beslissen de VN of het mandaat vernieuwd wordt.