Crowdfundingsactie voor verlichting Stevenskerk Nijmegen

Ruim 300.000 euro is er nodig voor nieuwe verlichting van het interieur van de historische Stevenskerk te Nijmegen. Via subsidies van provincie, gemeente en fondsen is inmiddels ruim 280.000 euro bijeengebracht.

Het resterende bedrag, zo’n 35.000 euro, wordt verzameld door middel van een crowdfundingscampagne, zo meldt de site van de Stevenskerk. Motto is: ”Maakt u het licht aan in de Stevenskerk?”

De Stevenskerk, een icoon van Nijmegen, is al van ver zichtbaar. De elementen in het kerkgebouw, dat dikwijls voor het publiek opengesteld is, zijn echter vanwege een verouderde verlichting minder goed te zien. „Zo weet bijna niemand dat er een prachtig beeld van Sint Stephanus in de kerk staat”, aldus de site.

Lichtarchitecten ontwierpen daarom een compleet nieuw, duurzaam lichtplan. „Ruim zestig nieuwe pendels met daarin de allernieuwste led-techniek gaan de vloer en de stucgewelven sfeervol aanlichten. Ruim 164 meter led-strips maken het houten tongewelf en de arcaden op de koormuur voor het eerst goed zichtbaar. Hiermee kan de kerk in verschillende sferen worden getoond; sereen zoals in een klooster of in een hippere stijl, met meerdere kleuren.”