Corona-uitbraak in kerk Stralsund

In een rooms-katholieke kerk in de Duitse stad Stralsund (Vorpommern) heeft een uitbraak van het coronavirus plaatsgevonden. Dat meldde de Duitse christelijke nieuwsdienst Idea zaterdag.

De Norddeutscher Rundfunk (NDR) berichtte dat er tot nu toe bij acht mensen het coronavirus is vastgesteld. Een priester werd enkele dagen na Pinksteren positief op het virus getest. In zijn omgeving zijn een kerkelijk medewerker en zes andere mensen besmet geraakt.

In Frankfurt had vorige maand een corona-uitbraak plaats in een baptistengemeente.