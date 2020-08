Corona stelt christen voor dilemma

In sommige landen worden christenen tijdens de coronacrisis voor een haast onmogelijke keuze gesteld: verhongeren of hun geloof afzweren.

„Als je ziet dat mensen teruggaan naar hun oude geloof omdat ze geen voedsel hebben, breekt dat ons hart”, zegt pastor Sam. Hij werkt samen met Open Doors in Zuidoost-Azië. Het coronavirus is ook deze regio niet voorbijgegaan en veel mensen lijden honger vanwege de crisis. Christenen in de overwegend boeddhistische en islamitische landen staan soms onder grote druk om afstand te doen van hun geloof in ruil voor voedsel en andere hulp.

Volgens Sam, die werkt onder christenen met een moslimachtergrond, kunnen veel mensen op het platteland niet overleven zonder hulp van de gemeenschap. Maar veel van deze bekeerlingen worden juist uitgesloten door de dorpelingen. „Mensen kunnen sterven of zich tot de islam bekeren als ze niet de middelen hebben om te overleven”, aldus de pastor.

Onder deze uitzichtloze omstandigheden worden de bekeerlingen door hun oude geloofsgenoten met allerlei mooie beloften verleid om afstand te doen van hun nieuwe geloof. „Ze betalen geld en uitkeringen of ze geven overheidsbanen als ze zich tot de islam bekeren.”

Deze praktijk was in Zuidoost-Azië al wijdverbreid voor de coronacrisis en het is voor Sam geen verrassing dat deze methode ook tijdens de pandemie veelvuldig wordt gebruikt. Sommige christenen hebben de aangeboden hulp geaccepteerd en zijn teruggekeerd naar de dominante religie in hun land, aldus de predikant.

Overheden verlenen wel hulp, maar veel christenen, vooral bekeerlingen met een islamitische of een boeddhistische achtergrond, zien deze steun aan hun neus voorbijgaan, zegt Sam. Dorpshoofden verhinderen dat de steun bij christelijke gezinnen terechtkomt en zeggen: „Je christelijke vrienden zullen je wel steunen.” De predikant verleent dan ook hulp aan noodlijdende gezinnen.

Vernietigen

Ook in China staan christenen onder druk om hun geloof af te zweren. De organisatie Bitter Winter, die zich inzet voor de godsdienstvrijheid in het land, schreef recent hoe de afgelopen maanden de uitkering van verschillende arme christelijke dorpelingen werd ingetrokken toen ze weigerden afstand te doen van hun geloof.

Een christelijke weduwe uit de stad Weihui in de centrale provincie Henan kreeg sinds 2016 een minimale uitkering van de staat. Begin april gaf een lokale ambtenaar de vrouw de opdracht een verklaring te ondertekenen waarin ze haar geloof afzwoer en beloofde alle christelijke symbolen in haar huis te vernietigen. Toen ze weigerde, werd haar toelage geannuleerd.

Bij een vrouw uit de stad Shangqiu, ook in de provincie Henan, werd in april haar minimale levensonderhoud geannuleerd omdat overheidsfunctionarissen een kruis op haar huisdeur aantroffen. „Ze hebben het onmiddellijk afgebroken”, aldus de oudere christin. „Daarna zijn zowel mijn minimum leefloon als de armoedebestrijdingstoeslag geannuleerd.”

In het huis van een andere christen plaatsten ambtenaren de officiële portretten van de Chinese leiders Mao Zedong en Xi Jinping en zeiden: „Dit zijn de grootste goden. Als je iemand wilt aanbidden, zijn zij het.”

