Corona-oma maakt digitaal boek – en andere initiatieven

Liz Berghuis maakte een digitaal boekje over haar belevenissen en gedachten als corona-oma.

Liz is 71 jaar en zat samen met haar echtgenoot Antonio in quarantaine. In dit kleine boekje vertelt ze over het ziek-zijn, het gemis van haar kinderen en kleinkinderen en de troost en kracht die ze put uit haar geloof in God. Het boekje is te downloaden op de website tripleboeken.nl.

Stiltekapel Dordrecht

De entree van de middeleeuwse Augustijnenkerk aan de Voorstraat in Dordrecht is omgevormd tot stiltekapel. Tijdens de coronacrisis kunnen bezoekers en omwonenden zeven dagen per week van 14.00 tot 16.00 uur in de kapel terecht voor een moment van stilte, bezinning en gebed. „In deze coronatijd lopen mensen rond met zingevingsvragen”, aldus mede-initiatiefnemer Jan Kees Hartog. „Velen zijn op zoek naar rust en houvast.” De kerk wil een plek bieden voor het uiten van emoties. De stiltekapel is ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM.

Kerken helpen kerken

Onder het label ”Kerken Helpen Kerken” slaan de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), het diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de gereformeerd vrijgemaakte missionaire organisatie Verre Naasten de handen ineen. Doel van de samenwerking is het ondersteunen van partnerkerken die tijdens de virusuitbraak voor anderen klaar willen staan. Lokale kerken gebruiken de financiële steun bijvoorbeeld voor het uitdelen van voedselpakketten, het verspreiden van informatie of het aanschaffen van beschermingsmiddelen.

Raamposter

De hervormde gemeente in Elburg heeft via het kerkblad en het internet een raamposter verspreid met daarop de Bijbeltekst ”Werp al uw zorgen op God, want Hij zorgt voor u”, uit 1 Petrus 5: 7. „Aan die woorden mogen we ons in deze crisistijd vasthouden, maar we mogen ze ook als een getuigenis van ons geloof in deze wereld uitdragen”, meldt de begeleidende tekst. Het idee is dat gemeenteleden de poster zichtbaar ophangen achter het raam. De Bijbeltekst is te downloaden op de website hervormdelburg.nl.