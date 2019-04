Confessionelen in PKN fuseren in 2020

De Confessionele Vereniging (CV) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gaan volgend jaar op 21 april fuseren.

Daarmee stemden de leden van beide verenigingen woensdagmorgen in Nijkerk in tijdens hun eerste gezamenlijke jaarvergadering.

De hoofdbesturen van de CV en het CGB vergaderen al samen. „Op regionaal en plaatselijk niveau willen we de afdelingen van de CV en het CGB de vrijheid geven om zelfstandig of gezamenlijk verder te gaan”, zegt CV-voorzitter dr. A. H. van Veluw „We moeten niets forceren. Maar landelijk willen we één vereniging vormen.”

De CV ontstond in 1864 in de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, het CGB in de jaren zeventig van de vorige eeuw binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ze maakten zich zorgen over opkomende vrijzinnigheid in de kerken. Sinds 2004 maken beide verenigingen deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

„We zijn twee verenigingen in één kerk die hetzelfde beogen”, zegt dr. Van Veluw desgevraagd. „Daarom willen we samen verder.” Doel is om „vanuit het centrum van het geloof –Jezus Christus, de Gekruisigde en opgestane Heere– in de Protestantse Kerk te staan om de kerk vanuit Schrift en belijdenis bij het gereformeerde belijden te bepalen.”

De nieuwe naam van de fusievereniging is nog niet bekend. Tot de opties behoren onder meer Confessionele Beweging, Confessioneel Platform of Confessioneel Netwerk.

Om de confessionele beweging aantrekkelijker te maken, besloot de vergadering dat studenten voor vijf euro lid kunnen worden van de CV en het CGB.

Het is de bedoeling dat de confessionele bladen Confessioneel en Credo per 1 oktober worden samengevoegd. De naam van het tijdschrift, dat om de week gaat verschijnen, wordt voorlopig Confessioneel/Credo.

Dr. Van Veluw nam afscheid als voorzitter van de CV. Hij wordt opgevolgd door dr. J. F. Mol, predikant van de protestantse gemeente te Nijega-Opeinde-de Tike. Hij promoveerde in 2002 op een proefschrift over Ezechiël 18 en 20.

De CV en het CGB beleggen woensdagmiddag een conferentie over kerkelijk pionieren. Sprekers waren Martijn Vellekoop, coördinator missionair werk bij de PKN, predikant-pionier ds. J. Koster en prof. dr. E. van ’t Slot, bijzonder hoogleraar namens de CV aan de Rijksuniversiteit Groningen.