Confessionelen in PKN fuseren

De Confessionele Vereniging (CV) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn dinsdag gefuseerd tot de Confessionele Beweging.

Leden van beide verenigingen stemden dinsdagmorgen tijdens afzonderlijke vergaderingen in met de voorgenomen eenwording. Het Confessioneel Gereformeerd Beraad kwam bijeen in de Kruiskerk in Nijkerk, de Confessionele Vereniging iets verderop, in de Opstandingskerk in Nijkerk.

De fusie moet de al bestaande samenwerking tussen de twee organisaties versterken. Samen hebben ze ruim tweeduizend leden.

De Confessionele Vereniging ontstond in 1864 in de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. Zij wilde tegenwicht bieden aan de opkomende moderniteit en vrijzinnigheid, waardoor de notie van Christus als Heer naar de marge verschoof. Groen van Prinsterer was de eerste CV-voorzitter. De vereniging is de oudste modaliteit (richting) in de kerk.

Het CGB ontstond veel later, in 1973, als reactie op de ideeën van onder anderen Herman Wiersinga, Cees den Heyer en Harry Kuitert in de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Sinds 2004 maken beide verenigingen deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. De nieuwe beweging wil zich „dienend en appellerend opstellen in de kerk en haar leden ondersteunen, motiveren en inspireren. Trouw aan de Schrift en het centrale belijden van Jezus Christus als Heer en Heiland wil de vereniging haar weg gaan.”

Stappen

Al in 1983 worden op initiatief van het Confessioneel Gereformeerd Beraad de eerste voorzichtige stappen gezet naar samenwerking. In 1987 heeft de eerste gezamenlijke predikantenvergadering plaats. Waar de kerk steeds minder eenduidig spreekt, blijken de verschillende verenigingen elkaar steeds meer te vinden.

„Veel leden hebben in de afgelopen jaren aangedrongen op een fusie”, schreef de CV in september in een brief aan de leden. „Het valt ook niet meer uit te leggen dat in de Protestantse Kerk twee confessionele verenigingen bestaan met hetzelfde doel. Wij hopen door een fusie nieuw elan te krijgen en samen dienstbaar te zijn in de breedte van de Protestantse Kerk.”

De beweging hoopt ook op aanwas van nieuwe leden.