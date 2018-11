Confessionelen in PKN buigen zich over fusie

De leden van de Confessionele Vereniging (CV) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) buigen zich op 9 april over een eventuele fusie.

Dat heeft CGB-voorzitter ds. D. Westerneng vrijdagmorgen desgevraagd gezegd.

De besturen van beide verenigingen werken al nauw samen. De eerste aanzet tot samenwerking werd gegeven op een bestuursvergadering in oktober 2016 onder leiding van dr. A. J. Plaisier. De CV en het CGB spraken toen uit samen verder te willen.

De vanouds hervormde Confessionele Vereniging bestaat sinds 1864. Het CGB begon in 1973 in de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland.