Conferentie The Gospel Coalition: „Loof Hem dat Hij nog steeds zondaren roept”

„Niemand is buiten het bereik van Gods genade. Het is onze taak om Christus te verheerlijken: Kom, zie een Mens, kom, zie een Mens.”

Ds. H. B. Charles, voorganger van Shiloh Metropolitan Baptist Church in Jacksonville, was dinsdag een van de sprekers op de tweede dag van de nationale conferentie van The Gospel Coalition (TGC) in het Amerikaanse Indianapolis.

Ds. Charles sprak over Johannes 4, over Jezus’ ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. „Dat was het langste gesprek dat ons van Jezus is overgeleverd”, aldus ds. Charles. Hij wees op de opmerkelijke verschillen tussen dit gesprek en het gesprek van Jezus met Nicodemus in Johannes 3. „Daar ontmoet Jezus een man, we kennen zijn naam, Nicodemus. Nicodemus is een godsdienstig en invloedrijk man. Een hoofdstuk later ontmoet Jezus een vrouw, we kennen haar naam niet. Ze is een Samaritaanse en heeft een immoreel verleden. Een groter contrast is niet denkbaar. Niemand is dus buiten het bereik van Gods genade.”

Geen grenzen

Ds. Charles hield de 7000 conferentiegangers voor dat Jezus in Zijn benadering van de Samaritaanse vrouw laat zien alle grenzen over te willen gaan om verlorenen te redden. „Een Jood sprak niet met een Samaritaan. Een man sprak in het openbaar niet zomaar met een vrouw, en al helemaal niet met een vrouw met zo’n immoreel verleden. Jezus zoekt deze vrouw echter bewust op en gaat het gesprek met haar aan. Zij zocht God niet, maar God zocht haar wel. Loof Hem dat Hij nog steeds zondaren zoekt.”

Na haar ontdekking dat Jezus de Messias is, vertrekt de vrouw, dolgelukkig en gedreven om van Jezus te getuigen, zei de voorganger uit Jacksonville. „Haar dorpsgenoten kennen haar verhaal, weten van haar zonden. Maar ze gaat, want ze moet Zijn getuige zijn. Dat kan dus, want het gaat niet om wat zíj heeft gedaan, maar om wat Jezus deed. Kijk niet naar mij, zegt ze, maar kijk naar Jezus. Het is onze taak om de Christus te verheerlijken: Kom, zie een Mens, kom en zie een Mens.”

Vertrouwd

Kevin DeYoung, predikant van Christ Covenant Church in Matthews, North Carolina, vroeg in zijn preek aandacht voor Jezus’ ontmoeting met zijn dorpsgenoten in Nazareth. „Lukas 4 vertelt hoe Jezus Zich in de synagoge bekendmaakt als de Messiaanse Knecht des Heeren. Jesaja 61 is in Hem vervuld. Zijn dorpsgenoten kennen Hem echter als de zoon van Jozef, de timmerman. Ze zijn niet van Hem onder de indruk.”

Misschien is dat ook ons probleem, zei DeYoung. „Hoe dichter je bij Jezus staat, hoe moeilijker het vaak is om te zien wie Hij werkelijk is. Zo kun je immuun zijn voor de echte Jezus. We kunnen vertrouwd met Jezus zijn, en Hem toch niet persoonlijk kennen. De mensen van Nazareth kenden Jezus, spraken met Hem, maar ze geloofden Hem niet. Misschien geldt dat ook wel voor u. U bent vertrouwd met het Evangelie, maar er gebeurt in je leven op geestelijk gebied niets. Vertrouwdheid kan leiden tot ongeloof. Het gaat echter om het geloof dat God werkelijk aanbidt.”

Tijdens de zevende landelijke conferentie van The Gospel Coalition komen bezoekers uit alle delen van de wereld bijeen rond het thema ”Gesprekken met Jezus”. De conferentie duurt tot woensdag.

TGC-conferentie: Verkondig het Evangelie met heilige ijver

Tim Keller: Wedergeboorte geeft nieuwe identiteit