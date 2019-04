Conferentie Banner of Truth: Leven in verwondering

De kracht van de Pinkstergeest is ook vandaag zichtbaar in deze wereld.

De jaarlijkse conferentie van Banner of Truth brengt deze week voorgangers uit de hele wereld samen. Het hoofdthema is: ”Ik geloof in de Heilige Geest”.

De eerste spreker van dinsdag is Lindsay Brown, directeur van FEUER, een organisatie die christelijke studenten in Europa toerust. Hij neemt zijn uitgangspunt in Handelingen 2, om te laten zien dat God door Zijn Geest het Evangelie over de hele wereld wil verspreiden. Brown illustreert zijn lezing met verschillende ontroerende voorbeelden. Ze laten zien dat de kracht van de Pinkstergeest vandaag niet van de wereld geweken is. Er zijn landen waar het aantal christenen explosief groeit. Zo is de kerk in Nepal in dertig jaar van bijna niets tot tienduizenden gelovigen gegroeid. Hetzelfde gebeurde in landen als Algerije en Albanië.

Verwachting

Brown vertelt dat de Heere eenvoudige middelen gebruikt. Zo zijn er studenten die in het buitenland studeren, daar tot geloof komen en na hun terugkeer in eigen land een levende getuige van Christus zijn. Ook in de Arabische wereld gebeuren bijzondere dingen.

Browns lezing steekt predikanten een hart onder de riem. Omdat het Woord zal doen wat God behaagt, mogen dienaren van het Woord met toewijding en verwachting werken.

Tenslotte legt Brown de vinger bij het verlies van verwondering in onze westerse wereld. Door zelf te leven bij het wonder van Gods omzien, kunnen predikanten gebruikt worden om verwondering bij de hoorders te wekken.

Emeritus predikant Edward Donnelly staat deze dagen in twee lezingen stil bij Romeinen 8. Er is geen ander hoofdstuk in de Bijbel waarin de Heilige Geest zo vaak genoemd wordt. Het leven door de Heilige Geest is een leven in vrijheid. Wanneer het leven geregeerd wordt door de Heilige Geest, is dat te vergelijken met een voorheen oud en smerig huis, waarin een nieuwe bewoner getrokken is. Voor de buitenwereld wordt zichtbaar dat het oude huis een nieuwe bewoner heeft.

Donnelly spitst dit beeld toe op het doden van de zonde, waartoe Paulus oproept. De doding van de zonde is een onbetwistbaar kenmerk van het leven door de Geest. In dit voortdurende gevecht is het een bijzondere bemoediging te weten dat gelovigen een ontzagwekkende Vader in de hemel hebben, Die zij mogen aanspreken als Abba.

Hemel

„Voordat hij in de hemel was, was de hemel al in hem.” Met deze typering van de puritein Richard Sibbes begint John Benton, verbonden aan het London Seminary, zijn lezing over de Heilige Geest. Volgens Benton is de Heilige Geest de eerstelingsgave op weg naar de hemel. Omdat wij de volle heerlijkheid daarvan niet kunnen dragen, wordt het christenleven op aarde geleefd in de spanning tussen reeds en nog niet. De Heilige Geest geeft al wel een voorsmaak van wat komen gaat. Dienaren van Christus moeten bedenken dat zij de Heilige Geest ontvangen hebben en dat iets van de toekomstige heerlijkheid in hen is.

Dinsdagavond vervolgt de Amerikaanse predikant Derek Thomas zijn lezingencyclus. Hij spreekt over de Heilige Geest in het leven van Christus. In zijn lezing neemt Thomas ons mee in zijn zoektocht naar antwoorden op de vraag hoe wij Christus’ heerlijkheid, wijsheid en persoonlijkheid moeten duiden. Het geheim is de inwoning van de Heilige Geest. Omdat er niemand is die Jezus beter kent dan de Heilige Geest, kent niemand ons beter dan Jezus, in Wie de Heilige Geest woonde.

Ds. A. A. F. van de Weg, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Apeldoorn, bezoekt dezer dagen met een delegatie Nederlandse predikanten de conferentie van Banner of Truth in het Britse Yarnfield. De lezingen van de conferentie worden rechtstreeks uitgezonden op rd.nl/banner.