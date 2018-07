„Communistische Partij China verspreidde brief met opdracht tot kerksluiting”

De Communistische Partij in China heeft plannen om kerken en religieuze ontmoetingsplaatsen in de provincie Liaoning te sluiten. Dat meldde het magazine Bitter Winter dinsdag. De redactie van dat online medium kreeg een partijdocument met gedetailleerde instructies in handen.

De plannen van de communisten passen in een trend die president Xi Jinping afgelopen februari heeft ingezet. Sindsdien zijn nieuwe godsdienstwetten van kracht, waardoor de regering meer grip wenst te krijgen op het religieuze leven van de Chinese staatsburgers. In de periode van maart tot en met mei zijn al minstens twintig kerken in de provincie Liaoning gesloten. Ook zijn de kruisen van veel kerkgebouwen verwijderd en zijn meerdere priesters en voorgangers gevangengenomen.

De lokale autoriteiten krijgen in het interne document van de Communistische Partij de opdracht om „feodaal bijgeloof” tegen te gaan en „illegale religieuze instellingen” tegen te gaan. Volgens het document moeten de acties beginnen in enkele grote steden en regio’s binnen de provincie. Het doel is om niet-toegestane „plaatsen van samenkomst” op te sporen en vervolgens te sluiten. Christenen in China zijn volgens Bitter Winter echter bang dat op termijn in de gehele provincie Liaoning vervolging zal optreden.