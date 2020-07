Commissie Israël HHK lanceert website

De commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) heeft woensdag een nieuwe website gelanceerd: hhk.nl/israel. Hierop wordt „gecommuniceerd over bezinning op het land, actualiteiten, projecten en ondersteuningsmogelijkheden.”

Dat liet de HHK woensdag weten. Na een periode van „voorbereiding en bezinning” wil de kerk haar leden en geïnteresseerden meer betrekken op Israël. Het kerkverband benoemde in 2014 een speciale commissie die zich richt op de relatie kerk en Israël.

De relatie met de achterban wordt versterkt door de inzet van contactpersonen per gemeente die namens de landelijke kerk hun lokale gemeenteleden informeren.

Een van de projecten van de HHK is een inloophuis in Dimona, een stad in de Negev-woestijn. Albert en Esther Knoester zijn daar sinds 2008 aan het werk om Messiasbelijdende Joden te steunen. Albert houdt Bijbelstudies aan huis en is ouderling in de gemeente van Bersheba.