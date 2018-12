Column Ter Plekke: Wedren van eerwaarde heren

Twist en tweedracht rondom een begrafenis is geen zeldzaamheid. De twist bij de begrafenis van mr. Willem Jan baron van Dedem op 26 november 1851 is echter uitzonderlijk. Het betrof een twist tussen twee predikanten. Wat deed zich voor?

Baron van Dedem (1776-1851) was van groot belang voor de provincie Overijssel. Om vervoer van turf naar het westen des lands te faciliteren liet hij een kanaal graven van Hasselt naar Gramsbergen, dat derhalve de Dedemsvaart werd genoemd.

Bij zijn overlijden ontstond op de weg naar de begraafplaats een eind buiten het nieuwe dorp Dedemsvaart een twist tussen A. Hissink, die sinds 1834 als eerste predikant Dedemsvaart diende, en zijn collega G. de Koning uit Avereest. De ruzie ging over het feit wie de eerste spreker zou zijn op de begraafplaats. Hissink meende dat hij de eerste moest zijn, omdat de baron tot zijn kerkelijke gemeente behoorde. De Koning echter vond dat hij de spits af moest bijten omdat de baron ooit burgemeester was van het nabijgelegen Avereest.

Blijkbaar was er niet om gepaste stilte gevraagd door de ”doodbidder”. In ieder geval konden de twee predikanten hun mond niet houden. Men was al een heel eindje gaans met de 600 meter lange stoet toen opeens ds. Hissink de stoet uitliep en een winkel binnenging. Hij liep door de lange gang die parallel liep met de weg en wist zich ergens voor in de stoet te dringen. De Koning zag zijn collega niet meer terug, totdat de stoet op begraafplaats ”Mulderij” was aangekomen. Hij moest met lede ogen aanzien dat ds. Hissink als eerste het woord voerde.

Dit was blijkbaar niet bekend bij de journalist van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. Want we lezen dienaangaande niets in het krantenbericht.

De krant meldde namelijk het volgende: „De Lijkstoet, die zonder rangregeling, uit personen van alle standen der maatschappij gevormd was, en slechts bestuurd werd door de levendige zucht tot dankbare hulde, die allen bezielde, spoedde (…) naar de begraafplaats aan de sponturfwijk.

De wel eerw. heer A. Hissink, predikant der gemeente te Dedemsvaart, plaatste zich dáár bij den grafkelder, die op een eenigszins verheven gazon, in het midden der begraafplaats was daargesteld, en wendde zich met eene treffende rede tot de bloedverwanten des overledenen en tot de groote schaar der overige volgers, die zich met ontblooten hoofde, in een ruimen kring gesteld hadden. De indruk van het wel gesprokene evenaarde het treffende van het onderwerp, het plegtige van het oogenblik en de stemming der vele honderden van toehoorders.

De wel eerw. heer G. de Koning, predikant te Avereest, vatte daarna het woord op, bragt in korte welluidende dichtregelen zijne hulde aan den ontslapene, met de dringende aansporing aan alle aanwezigen, om het voetspoor van den hooggeëerden stichter der vaart te volgen. De indruk dezer treffende plegtigheid zal onvergetelijk wezen voor allen die dezelve bijwoonden.”

Wist de journalist niet van de rivaliteit tussen de predikanten of verzweeg hij die om geen blaam op de kerk te werpen? In dat geval zou de huidige journalistiek van hem nog een lesje kunnen leren.