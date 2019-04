Colloque Biblique francophone stopt

De organisatie Colloque Biblique francophone, die in het Franse Lyon conferenties belegde, heft zichzelf op. Dat maakte het comité maandag bekend.

Het Colloque organiseerde samenkomsten naar voorbeeld van conferenties van de Banner of Truth. Sinds halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn in Lyon conferenties georganiseerd. Het aantal bezoekers liep echter sterk terug. De Franstalige pendant van The Gospel Coalition zal nu onder de vlag van ”Evangile 21” Franstalige conferenties in Lyon gaan beleggen.