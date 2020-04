Collectedoos voor thuis – en andere initiatieven

Collectedoos

De hersteld hervormde gemeente in Genemuiden beschikt vanaf zondag over collectedoosjes. De doosjes worden bij de leden van de gemeente thuis afgeleverd. In het doosje kan het collectegeld voor de diaconie, kerkvoogdij en de extra collecte verzameld worden.

Bijbelmoment

In het kader van thuisonderwijs wordt op de website bijbelsopvoeden.nl en op het Instagramaccount @bijbelsopvoeden elke dag een „Bijbelmoment” geplaatst: een Bijbelgedeelte om te lezen, vragen om te bespreken en creatieve opdrachten om mee bezig te zijn. Deze week was het thema ”Genezing voor een ziek en zondig land”. De site is een initiatief van Frans en Andrea van Hartingsveldt uit Elspeet.

Gratis Bijbel

De City Bible Foundation geeft in het kader van de coronamaatregelen kosteloos Bijbels weg. Via social media, WhatsApp en e-mail maakt de organisatie bekend dat mensen gratis een interactieve Bijbel kunnen bestellen. „Nu de meeste mensen nog weken aan huis gekluisterd zijn, is het goed om je te bekommeren om de ziel van je buren. Laat hen zien dat God alles onder controle heeft, dat liefde de angst uitdrijft en dat er een eeuwig leven na dit leven is”, zo meldt de organisatie.

Bezinning

Woensdag is de ”Week van nationale bezinning rondom Pasen” begonnen. Dit initiatief van bezinning en gebed wordt ondersteund door een aantal samenwerkende gebedsorganisaties, zoals Bedrijfsgebed, NCOK, Stichting 24/7-gebed en Rijksgebed. Het programma staat op de website van het initiatief: nederlandviertpasen.nl.

Open kerk

De Dorpskerk in Bodegraven en de Bethlehemkerk in Nieuwerbrug openen deze week de deuren voor inwoners die op zoek zijn naar rust, troost, een gesprek of gebed. Daarbij worden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. De kerken zijn open zodat „er een plek is waar mensen rust kunnen vinden, in stilte kunnen bidden of –op gepaste afstand– hun gedachten kunnen delen met vrijwilligers in de kerk”, zo meldt de hervormde gemeente van Bodegraven.