Clemenskerk Hilversum wordt trampolinehal

Clemenskerk wordt trampolinehal

In de Clemenskerk in Hilversum komt een trampolinepark. Begin juli kreeg BOEi –een bureau dat nieuwe bestemmingen zoekt voor monumenten– de omgevingsvergunning daarvoor rond. Ondernemer Flight Deck 53 gaat zich met de hal richten op kinderen tussen de 9 en 17 jaar. De kerk uit 1922 is door BOEi casco gerestaureerd, waarbij er onder meer een nieuwe vloer met vloerverwarming werd aangelegd.

Flight Deck 53 wil met het trampolinepark een oplossing bieden voor het tekort aan locaties waar jongeren zich „op een veelzijdige manier” kunnen ontwikkelen. De gemeente Hilversum vindt dat dit goed past in het gemeentelijk beleid om de jeugd aan het bewegen te krijgen.

De kerk was sinds 1996 niet meer in gebruik als rooms-katholieke kerk.