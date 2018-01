Classis verleent oud-predikant gg Ridderkerk alsnog akte ontslag

De classis Ridderkerk van de Gereformeerde Gemeenten (GG) heeft zaterdag besloten ds. G. Pater, voormalig predikant van de gg te Ridderkerk, alsnog de akte van ontslag te verlenen.

Dat maakte de classis maandagavond bekend.

Ds. Pater werd op 11 april vorig jaar losgemaakt van de gg in Ridderkerk. In juli nam hij het beroep aan naar Ouddorp. De classis Ridderkerk miste in haar vergadering van 30 september echter „helaas de vrijmoedigheid” om hem de akte van ontslag te verlenen, nodig om toegelaten te worden tot de classis Tholen, waar Ouddorp onder valt.

In de classisvergadering van zaterdag is „uitvoerig gesproken over het gevraagde ontslag”, aldus de classis maandag. „Er is in de achterliggende maanden gewerkt aan rust, verzoening en bekwaming. De afgevaardigden hebben gelet op de voortgang hierin besloten tot het afgeven van de akte over te gaan.” Dat betekent dat ds. Pater binnen afzienbare tijd in Ouddorp kan worden bevestigd.

