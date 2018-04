Classis verleent ds. A. Hilbers (CGK) emeritaat

De classis Zwolle van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft ds. A. Hilbers onlangs emeritaat verleend.

Dat blijkt uit een classisverslag in het donderdag verschenen nummer van het Kerkblad voor het Noorden.

Arjan Hilbers werd geboren op 29 augustus 1952 in Enschede. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1976 predikant in Mussel. Daarna was hij verbonden aan de christelijke gereformeerde kerken te Emmen (1981) en Zwolle (1995). Sinds 2006 is hij zendingsconsulent voor de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij gaat per 1 september met emeritaat.