Classis GGiN stelt commissie in voor vertrouwensbreuk Opheusden

De classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft vrijdag een commissie ingesteld die de opdracht heeft de vertrouwensbreuk binnen de gemeente van Opheusden te onderzoeken en zo mogelijk te helen.

Sinds begin januari is er in Opheusden sprake van een vertrouwensbreuk tussen de kerkenraad en zijn predikant, ds. A. van Voorden. Daardoor preekt ds. Van Voorden sindsdien niet, niet in Opheusden en niet daarbuiten. De nu ingestelde commissie brengt verslag uit op 22 maart. Ook besloot de classis dat ds. Van Voorden met ingang van heden ambtelijke werkzaamheden kan gaan verrichten in de kring van de gemeenten, vooralsnog met uitzondering van Opheusden.