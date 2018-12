Classis GGiN start traject verzoening Opheusden

De classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) gaat een bijeenkomst beleggen voor de ggiN te Opheusden, „bedoeld om mede gestalte te geven aan het traject van heling en verzoening.”

Dat blijkt uit een brief die de classis deze week heeft verzonden aan de leden van de gemeente in Opheusden.

De kerkenraad van de ggiN te Opheusden besloot in april in zijn geheel af te treden. Dit besluit was het gevolg van een vertrouwensbreuk tussen de kerkenraad en toenmalig predikant ds. A. van Voorden. Sinds juli is hij predikant in Leerdam.

De afgetreden kerkenraadsleden waren allen herkiesbaar. De ambtsdragers die vervolgens werden herkozen, zijn tot nu toe echter niet in het ambt bevestigd. De classis heeft zich nu, „na lang en intensief beraad en grondige doordenking”, positief uitgesproken over „de herbevestiging van de ambtsdragers”, aldus de brief.

De commissie die door de classis is ingesteld blijft de Opheusdense kerkenraad tot de voorjaarsvergadering van de classis Oost „indien nodig bijstaan”, vermeldt de brief verder. „Dan wordt er opnieuw afgewogen of de commissie haar werkzaamheden vervolgt.”

De classis besluit haar brief met „de hartelijke wens en bede dat de Heere aan de gemeente en kerkenraad wil gedenken door de ontstane breuken te helen en de gemeente weer tot één geheel te maken.”

