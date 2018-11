Classis Friesland PKN: Geef dood geld aan klooster

Het bestuur van de classis Friesland van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) roept in een brief Friese kerkenraden op om een financiële bijdrage te leveren aan Nijkleaster. Deze stichting heeft nog 1,5 miljoen euro nodig voor het ontwikkelen van een protestants klooster bij Jorwert.

Voor het hele project is 4,7 miljoen euro nodig, waarvan 3,2 miljoen inmiddels in beeld is. Een monumentale boerderij wordt aangekocht, gerestaureerd en uitgebouwd. Ds. J. Vlasblom, preses van de classis, roept in een aanbevelingsbrief namens het breed moderamen op de reserves in te zetten om Nijkleaster te ondersteunen. „In onze provincie zijn kerken met veel dood geld, dat niet uitgegeven wordt aan gemeentewerk. Het voortbestaan van kerken komt niet in gevaar als de buffers wat lager zijn”, zegt hij desgevraagd.

In een onderzoek uit 2015 blijkt dat de gemeenten van de PKN in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen samen 150 miljoen euro op de bank hebben staan. Ook toen werd opgeroepen om meer geld te besteden aan pionieren.

Vertrouwen

Ds. H. T. Wagenaar, voorganger van de net onder Leeuwarden gelegen gemeente rondom Jorwert en initiatiefnemer van Nijkleaster, denkt dat het gaat lukken om het bedrag bijeen te brengen. „Geld is niet het probleem. Het komt nu aan op geloof, durf en vertrouwen van gemeenten om in dit project te investeren. De aanbeveling vanuit de classis stemt mij hoopvol dat het gaat lukken”, stelt hij desgevraagd.

Ds. Vlasblom ziet veel goede dingen gebeuren bij Nijkleaster. „Het is een al jaren groeiend initiatief, dat erin slaagt mensen te ondersteunen in hun geloof.” Nijkleaster is een van de pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk, waar gezocht wordt naar nieuwe vormen van spiritualiteit en kerkzijn.

Om het pionieren in Friesland uit te breiden is een eigen gebouw nodig, aldus pionierspredikant Wagenaar: „Dit komt voort uit een diep verlangen bij mij en anderen naar een gemeenschap die samen kan bidden, geloven en leven.”

Nijkleaster opereert nu vanuit de dorpskerk van Jorwert, waarin het wel daggasten ontvangt, maar geen slaapplek kan aanbieden. In het klooster kan een groep een week of weekend verblijven.

Vaste bewoners

Het klooster gaat ruimte bieden aan twaalf vaste bewoners en telt twaalf gastenkamers. Ds. Wagenaar en zijn vrouw trekken samen met onder meer een verpleegkundige en een huisarts permanent in het pand.

In april 2019 moet Nijkleaster beslissen of de realisatie van het klooster doorgaat.