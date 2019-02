Classicaal evangelisatiewerk GG van Den Haag naar Scheveningen

Het evangelisatiewerk van de classis Gouda van de Gereformeerde Gemeenten (GG), dat tot op heden plaatsvindt in inloophuis Het Kompas in Den Haag, wordt verplaatst naar de Eben-Haëzerkerk in Scheveningen.

Dat maakte de classis deze week bekend.

De Eben-Haëzerkerk is eigendom van de gereformeerde gemeente Den Haag-Scheveningen. Deze is op 1 oktober 2017 ontstaan uit een fusie tussen de gg ’s-Gravenhage en de gg Scheveningen. Het kerkgebouw aan de Nieuwe Laantjes in Scheveningen is niet meer in gebruik, de gemeente komt samen in de Bethaniëkerk aan de Oude Boomgaardstraat in Den Haag.

De gg Den Haag-Scheveningen stelt de Eben-Haëzerkerk nu beschikbaar voor classicaal evangelisatiewerk. Volgens het visiedocument van de kerkenraad en de classicale evangelisatiecommissie ligt de kerk op een goede locatie: aan een winkelstraat in Scheveningen. „Het monumentale gebouw biedt ook goede mogelijkheden voor de beoogde evangelisatieactiviteiten. Wel zullen er nog aanpassingen aan het gebouw plaatsvinden, zoals de uitbreiding van de zalencapaciteit en verbetering van facilitaire voorzieningen.”

De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt, aldus de classis. „Ook is het voornemen om een (deeltijd) veldwerker aan te trekken die het evangelisatiewerk rond de Eben-Haëzerkerk gaat opstarten en coördineren.”

Lees ook:

Na 127 jaar geen kerkdiensten meer op Nieuwe Laantjes in Scheveningen (rd.nl, 25-01-2018)

Gg’s Den Haag en Scheveningen naar Bethaniëkerk (rd.nl, 19-09-2017)

Zondagse samenkomsten in Haags inloophuis Het Kompas (26-11-2012)

Een warm huis in een stad vol eenzaamheid (rd.nl, 11-12-2009)

„Eigenlijk getuigt dit inloophuis tegen ons” (rd.nl, 03-04-2006)