City Life Church van start in Breda

City Life Church (CLC) Breda is onlangs van start gegaan in de voormalige Koepelgevangenis in Breda. De kerk is onderdeel van CLC Nederland en verwant aan de evangelische Hillsonggemeenten, deelt voorganger Robert van den Bergh mee.

Andere CLC-kerken zijn er in Den Haag, Tilburg, Rotterdam, Den Helder, Assen, Midden-Luimburg, Oss, Breda en Groningen. CLC Breda richt zich in eerste instantie op mensen die God niet kennen en kennis willen maken met de kerk en met God. Aan de komst van de kerk ging een onderzoekstraject vooraf.

De kerk is opgestart in nauwe samenwerking met Association of Related Churches (ARC), die (evangelische) kerken begeleidt. Naar verwachting is het leiderschapsteam voor de zomervakantie op volle sterkte. De diensten worden momenteel gemiddeld door honderd mensen bezocht, vooral jonge gezinnen maar er zijn ook ouderen en mensen met een migrantenachtergrond.

CLC Breda houdt de diensten in de monumentale kerk van de Koepelgevangenis, die sinds drie jaar leegstaat. Naast de kapel is er in de voormalige gevangenis ook een gymzaal beschikbaar, is er ruimte voor kinderwerk en baby-opvang en is er een sociale werkplaatsvoorziening.