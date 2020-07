CIO vraagt Belastingdienst opnieuw uitstel voor eHerkenning

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft de Belastingdienst opnieuw uitstel gevraagd van het gebruik van het inlogsysteem eHerkenning tot 1 oktober voor alle kerken die zelfstandig loonbelastingaangifte doen.

Dat liet mr. Daniëlle Woestenberg, juriste bij het CIO, desgevraagd weten. De Belastingdienst heeft uitstel verleend tot 1 augustus, maar Woestenberg vindt dat de kerken meer tijd nodig hebben.

Kerken liepen tegen allerlei problemen aan bij de aanvraag van eHerkenning, zegt ze. „Er moest een heel nieuw systeem komen waarbij de inschrijving geregeld moest worden buiten de Kamer van Koophandel om. Vervolgens liep het proces vast bij aanbieder KPN, waar eHerkenning moet worden aangevraagd. Als het goed is, zijn deze problemen nu opgelost en kunnen kerken aan de slag, maar de datum van 1 augustus is veel te kort dag, zeker in de vakantieperiode.”

Oktober

Het CIO, een samenwerkingsverband van 31 kerkgenootschappen, had bezwaar gemaakt tegen een brief die de fiscus in december aan de kerken stuurde. Daarin sommeerde de Belastingdienst dat kerken binnen vijf weken gebruik moeten maken van eHerkenning, een soort extra beveiligde DigiD waarmee bedrijven en organisaties zaken kunnen regelen bij tal van overheidsinstanties, waaronder de Belastingdienst. Via eHerkenning niveau 3 kunnen onder meer kerken digitaal loonaangifte doen of een telefoonabonnement regelen.

Compensatie kerk voor kosten invoering eHerkenning

De Belastingdienst verleende aanvankelijk uitstel tot 1 juli. Dat is recent verlengd tot 1 augustus. Het CIO heeft nu uitstel gevraagd tot 1 oktober, maar daar heeft de Belastingdienst tot nu toe geen gehoor aan gegeven. „De vorige keer kwam die toestemming ook ter elfder ure, dus ik heb nog hoop”, aldus Woestenberg.

De Belastingdienst is star en kent de sector niet, constateert de juriste. „De dienst zegt dat dit probleem slechts speelt bij vijftig tot zestig kerken, maar ik weet dat alleen al een paar honderd parochies in de Rooms-Katholieke Kerk hiermee kampen en ook nog zeker 125 gemeenten in de Protestantse Kerk.”

Het CIO heeft zijn achterban opgeroepen om uitstel van het doen van loonaangifte aan te vragen bij de Belastingdienst. „Na 1 augustus zal het niet meer mogelijk zijn om op de oude manier je overheidszaken te regelen. Mogelijk komt er nog uitstel, maar daar kunnen kerken niet op rekenen.”

Lastige route

In de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn er al enkele kerken die eHerkenning niveau 3 gebruiken, zegt Bertjan Groothedde, financieel beleidsmedewerker van het Dienstenbureau in Veenendaal. „Zij hebben dat zelf geregeld bij de verschillende aanbieders. Dat blijft een lastige route inzake rechtsvertegenwoordiging, omdat de kerken wel zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, maar dan zonder vermelding van de namen van kerkbestuurders.”

Meerdere kerken hebben een aanvraag eHerkenning niveau 3 lopen via de nieuwe regeling van KPN. „De behandeling van die aanvragen heeft vertraging opgelopen en we zijn nog in afwachting van de afwikkeling daarvan”, aldus Groothedde. Hij adviseert kerken om pas eHerkenning aan te vragen als ze het ook echt nodig hebben.

G. J. ten Bolscher, directeur van het Bureau voor kerkelijke dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten, heeft van verschillende gemeenten berichten ontvangen dat zij de procedure zijn ingegaan. „Hij wordt echter als omslachtig ervaren en is tijdrovend vanwege de benodigde –vijf– handtekeningen en identificatie in persoon van de gemachtigden. Dat betekent dat zij aan huis moeten worden geïdentificeerd door een door de overheid aangewezen organisatie.”

Zicht op het aantal gemeenten dat al eHerkenning invoerde, heeft het bureau niet. „Gemeenten communiceren rechtstreeks met een provider of overheid.”

In de Gereformeerde Gemeenten in Nederland zijn voor zover bekend nog geen gemeenten die van eHerkenning gebruikmaken, aldus H. D. den Toom van het Kerkelijk bureau. Ook de Hersteld Hervormde Kerk heeft geen berichten van kerken ontvangen die in de problemen komen met eHerkenning, zegt Martien Janssen van het Kerkelijk bureau. „Er is slechts een beperkt aantal kerken die zelfstandig loonaangifte doen. De meeste gemeenten besteden hun salarisadministratie uit. In die situatie is het voor gemeenten minder urgent om nu eHerkenning aan te vragen.”