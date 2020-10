CIO: Virus vraagt meer prudentie dan richtlijnen voorschrijven

Vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus is binnen kerken meer voorzichtigheid nodig dan de richtlijnen voorschrijven. Dat stelt het Interkerkelijk Contact voor Overheidszaken (CIO) maandag in een communiqué op de website.

Het CIO –dat 31 Nederlandse kerkgenootschappen vertegenwoordigt– en andere religieuze koepelorganisaties hadden overleg met minister Ferd Grapperhaus maandagochtend. Naar aanleiding van deze besprekingen stelden zij gezamenlijk het communiqué ”Behoedzaam vieren van geloof” op.

De belangrijkste conclusie hieruit is dat de aangesloten organisaties adviseren om het aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten te beperken tot maximaal 30 personen. Hierbij zijn de betrokkenen bij de dienst, zoals een voorganger, uitgezonderd. Geadviseerd wordt de diensten zo veel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden. Ook wordt het dringend advies gegeven aan gemeenten om zich te onthouden van samenzang, en om het dragen van mondmaskers aan te bevelen.

Het CIO spreekt in een inleiding op het communiqué over „incidenten met grote groepen gelovigen” die afgelopen weekend in de media werden getoond. De hersteld hervormde gemeente te Staphorst raakte in opspraak omdat de gemeente met inachtneming van de maatregelen per dienst zo’n 600 kerkgangers uitnodigt. Het CIO schrijft dat deze groepen „zich op zich hebben gehouden aan de overheidsrichtlijnen, maar door hun omvang toch onbegrip oproepen in de samenleving.” In een volgende zin wordt echter gesproken over „excessen” die „geen goed beeld geven van de voorzichtige kerkgang in meer dan 95 procent van de kerken.”

Het CIO vertegenwoordigt ook de reformatorische kerkgenootschappen. Premier Rutte zei maandag dat „alle kerkgenootschappen, dus ook de koepel van de Staphorster kerk” zich bij deze afspraken hebben aangesloten. Het Reformatorisch Dagblad kon dat maandag niet bevestigd krijgen vanuit het CIO; het overlegorgaan was de hele dag onbereikbaar voor commentaar op het gevoerde overleg en het uitgebrachte communiqué.