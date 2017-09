Church Wales sluit elk jaar tien kerken

In Wales, in het westen van Groot-Brittannië, gaan jaarlijks tien anglicaanse kerken dicht. Dat komt naar voren uit de jongste British Social Attitudes survey, waarover de nieuwssite Christian Today deze week berichtte.

De afgelopen tien jaar heeft de anglicaanse Kerk in Wales 115 kerken gesloten: 8 procent van het totaal. Op dit moment zijn er nog ruim 1300 in gebruik. Een woordvoerder van de Church in Wales, Alex Glanville, toonde zich bezorgd: het kerkbezoek blijft gestaag dalen. „We zijn parochies en gemeenten aan het groeperen en kijken welke kerken er open kunnen blijven.”