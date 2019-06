Church of England (Continuing) bestaat 25 jaar

De Church of England (Continuing) houdt zaterdag een conferentie in Benson, bij Oxford. Het kerkverband bestaat 25 jaar. Vier vragen aan bisschop Edward Malcolm.

Waarom is de Church of England (Continuing) in 1994 opgericht?

„De oprichting van onze kerk was een reactie op het besluit van de Anglicaanse Kerk, de Church of England, om vrouwen te wijden tot priester. Dat standpunt werd door de Church of England onderbouwd met een beroep op een nieuwe interpretatie van de Schrift, de ”nieuwe hermeneutiek”. Deze richting staat iedereen toe om te geloven dat de Bijbel nagenoeg alles zegt wat je maar wilt horen. Wij willen juist de ware autoriteit van de Schrift handhaven. Daarom hebben wij de Anglicaanse Kerk verlaten.”

Hoeveel gemeenten en voorgangers heeft de COFEC?

„Momenteel hebben we vier gemeenten. Zelf ga ik voor in de gemeente van Reading. Peter Ratcliff is predikant van de gemeente in Londen. De gemeenten in Frinton-on-Sea en Wolverhampton worden gediend door lekenpredikers die wel een theologische opleiding hebben gevolgd, maar niet officieel in hun ambt zijn ingewijd: respectievelijk Philip Lievesley en Paul Hooper.

In het verleden hadden we nog twee andere gemeenten, maar door een tekort aan ambtsdragers konden we helaas niet zo veel gemeenten houden als we aanvankelijk hadden gehoopt.”

Hoe kijkt de Church of England (Continuing) aan tegen kerk en staat in Groot-Brittannië?

„We proberen in ons getuigenis erop te wijzen dat het noodzakelijk is voor de kerk, in bredere zin, om trouw te blijven aan Gods Woord. Het gedachtegoed waardoor de Church of England de wijding van vrouwelijke priesters heeft goedgekeurd, heeft zich sinds 1994 verder ontwikkeld. Nu stelt de Anglicaanse Kerk, net als andere kerken in ons land, dat veranderingen in de seksuele moraal het nieuwe normaal zijn geworden en dat de acceptatie daarvan tot eer van God is.

Verder zou ik willen zeggen dat niet alleen de kerken het Evangelie hard nodig hebben, maar dat dat net zo goed geldt voor de burgerlijke natie.”

De conferentie heeft als thema ”Petrus”. Vanwaar die keuze?

Zaterdag is het 29 juni. Op de kalender van het ”Prayer Book” (gebedenboek) is dat de dag van de apostel Petrus. Omdat we rond die datum altijd onze jaarlijkse conferentie houden, hebben we door de jaren heen steeds met elkaar de leer van Petrus op verschillende punten bestudeerd. Bijvoorbeeld zijn waarschuwingen voor het naderende laatste oordeel aan het einde der tijden, zoals te lezen is in 2 Petrus 3.

Paulus en zijn geschriften krijgen vaak meer aandacht. Ik zal zaterdag laten zien dat beide apostelen dezelfde leer delen, maar ook dezelfde liefde voor dezelfde Heere Jezus Christus.

Naast de jaarlijkse conferentie organiseren we dit jaar twee jubileumdiensten ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan. Op 1 juni waren we bijeen in Londen. In Reading staat op 26 oktober een kerkdienst gepland.”