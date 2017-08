Christin sterft in cel Eritrea

In Eritrea is een evangelicale christin in gevangenschap overleden.

Dat meldde mensenrechtenorganisatie Christian Solidarity Worldwide (CSW) onlangs.

De 41-jarige Fikadu Debesay, moeder van drie kinderen, werd in mei samen met haar man en nog ruim 200 andere christenen gevangengenomen.

In welke omstandigheden zij is overleden, is vooralsnog onduidelijk. Volgens Mervyn Thomas, directeur van CSW, is het waarschijnlijk dat een „onmenselijke” behandeling in de gevangenis aan de dood van Debesay heeft bijgedragen.

In Eritrea zijn sinds 2002 alleen geloofsgemeenschappen toegestaan die zijn aangesloten bij de Eritrees-Orthodoxe Kerk, De Rooms-Katholieke Kerk, de Lutherse Kerk of bij de islam. Alle religieuze bijeenkomsten in het land staan onder controle van de overheid. Van de 6 miljoen inwoners is 50 procent moslim en 47 procent christen.

Vooral pinksterkerken en baptistengemeenten hebben te lijden onder vervolging in Eritrea.