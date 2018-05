Christian Stier bij IB in de voetsporen van zijn vader

Ton Stier stopt als directeur van stichting Israël en de Bijbel (IB). Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Christian. „Denk niet dat het een familiebedrijf is.”

In de pauze van de IB-ontmoetingsdag, donderdag in Ede, hebben vader en zoon even tijd om te vertellen over de overdracht.

Ton Stier was zendeling in Bolivia. Hij dacht dat zijn toekomst lag in zending onder de heidenen, totdat hij in Ezechiël 34 las over de schapen die geen herder hebben. „Dat was voor mij een tweede bekering. Sinds dat moment ging mijn liefde uit naar het Joodse volk. Mijn bediening was niet compleet zonder de noodzaak om het heil naar Israël te brengen.”

In 1984 kwam Stier terug in Nederland, een jaar later werkte hij bij de stichting Israël en de Bijbel en nog weer een jaar later was hij er directeur. Dat is hij tot donderdag gebleven.

Ogen geopend

Stier zette de Bijbelverspreiding onder het Joodse volk op de kaart van de stichting uit Harmelen, aanvankelijk onder de Russische Joden die in de jaren tachtig emigreerden. „We zijn met een auto vol Bijbels afgereisd naar de kustplaats Ladispoli in Italië, waar veel Russische Joden bleven steken”, vertelt hij. „Ik heb er heel veel Hebreeuws-Russische Nieuwe Testamenten uitgedeeld. Ik zag Joden tot geloof komen. Daar zijn mij de ogen geopend voor de Bijbelverspreiding. Gods Woord Zelf is de evangelist. Het zal niet ledig terugkeren.”

Op dit moment is er volgens Stier in dertien talen een Nieuwe Testament beschikbaar in het Hebreeuws en de landstaal, en in tien talen een Oude Testament.

Stier (66) stopt om gezondheidsredenen met het directeurschap. Hij blijft de redactie van het blad IB Magazine voeren. Dat zijn zoon directeur geworden is, is het besluit van het bestuur. Daarin ziet hij het werk van de Heere. „Het is geen familiebedrijf.”

Christian Stier (32) vertelt, gezeten naast zijn vader, dat bij hem tijdens een stage in de Spaanse stad Barcelona het verlangen is geboren om dit werk te doen. „Mijn vader gaf me wat Bijbels mee om onder Joden te verspreiden. Dat heb ik gedaan en het werk raakte me. Toen is mijn leven veranderd. Tijdens straatwerk onder Joden in New York werd ik bevestigd in mijn roeping.”

Backpackbijbels

Stier junior geeft aan dat de Bijbelverspreiding wat hem betreft het hart van de organisatie blijft. Hij is gegrepen door de backpackbijbel, een uitgave van het Hebreeuwse Nieuwe Testament. „Er worden er 10.000 gedrukt. Een groot deel zal via bevriende organisaties worden verspreid.”

De nieuwe directeur was vorig jaar in Brazilië en wil het werk onder Joden daar verder voortzetten. Ook gaat hij zich bezighouden met het uitbouwen van de Bijbelverspreiding in New York. „Er is genoeg te doen.”