Twee jaar ballingschap voor Iraanse christen

Een Iraanse christen die recent uit de gevangenis werd vrijgelaten, moet alsnog twee jaar in ballingschap.

Mohammadreza Omidi is door zijn advocaat geïnformeerd dat hij zijn straf moet uitzitten in Borazjan, in het zuidwesten van het land. Dat meldde Christian Solidarity Worldwide eind vorige week. Verdere details over de omstandigheden van zijn ballingschap blijven nog onduidelijk.

De autoriteiten lieten de christen op 18 augustus vrij nadat hij in 2016 was gearresteerd tijdens een reeks invallen in de stad Rasht. Omidi werd in eerste instantie veroordeeld tot tien jaar cel op basis van aanklachten in verband met de nationale veiligheid. In hoger beroep verlaagde de rechter de straf echter tot twee jaar.